Apple A14X : un premier benchmark donne une idée des performances de l'Apple Silicon

Dans quelques jours, Apple présentera les premiers MacBook exploitant un SoC ARM au lieu d'un processeur x86 d'Intel, dans le cadre d'une migration de toutes ses machines (portables et de bureau) d'ici deux ans.

Les premiers appareils présentés lors de l'événement One More Thing devraient embarquer un SoC Apple A14X gravé en 5 nm et dérivé de l'Apple A14 de l'iPhone 12.

Il a fait une apparition en benchmark, permettant de le détailler un peu et de pouvoir se faire une idée de ses performances. On aurait donc affaire à une configuration octocore capable d'atteindre 3,1 GHz et accompagné de 8 Go de RAM.

Sur Geekbench, le SoC produit des scores de 1634 points en single core et 7220 points en multicore. Par rapport à l'Apple A14, la différence est peu marquée en single core (1583 points) mais s'exprime plus nettement en multicore (4198 points), de même qu'elle est largement supérieure à l'Apple A12Z (4657 points).

Le site Apple Insider note par ailleurs que le MacBook Pro 16 pouces avec Intel Core i9 fournit sur Geekbench des scores en single core de 1096 points et en multicore de 6869 points, ce qui donnerait en principe un avantage significatif à l'Apple A14X.

Il ne reste plus qu'à voir si les MacBook Air 13 pouces, MacBook Pro 13 pouces et MacBook Pro 16 pouces attendus le 10 novembre répondront à ces attentes.