iPad Pro 2021 : presque aussi puissant qu'un Mac avec puce M1 ?

La rumeur veut qu'Apple lance de nouveaux produits durant le printemps et, parmi eux, de nouvelles tablettes iPad Pro. Leur originalité viendra de leur écran avec rétro-éclairage Mini-LED rapprochant un peu plus les performances de l'affichage LCD de celles des écrans OLED.

Selon Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, l'iPad Pro 2021 sera aussi doté d'un nouveau processeur mobile dont les performances seront presque similaires à celles de la puce M1 des MacBook Air et MacBook Pro 13 lancés fin 2020.

La nature de la puce n'est précisément connue (Apple A14X ou autre chose) et l'on restera donc sur l'idée d'un SoC octocore cadencé jusqu'à 3,1 GHz et accompagné de 8 Go de RAM.

Mark Gurman suggère que les nouveaux iPad Pro seront légèrement plus épais mais conserveront un design sensiblement similaire à la génération précédente.

Ils devraient toutefois être les premiers iPad à proposer une compatibilité 5G et profiter de nouveaux capteurs photo améliorés.

Leur commercialisation serait prévue dans les prochains mois. D'après la même source, un nouvel iPad d'entrée de gamme plus fin sera aussi lancé cette année, en plus d'une série iPhone 13 avec lecteur d'empreintes sous l'écran et nouvelle série de montres Apple Watch en fin d'année.

Pour ce qui est du casque de réalité virtuelle / augmentée, il faudra sans doute plutôt attendre 2022.