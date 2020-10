L'iPhone 11 Pro à prix réduit, mais aussi un PC portable Huawei MateBook D 14 2020 et la Nintendo Switch Lite

Retrouvez les trois meilleures promotions de la journée avec un ordinateur portable Huawei avec 16+512 Go et Core i7, mais aussi un iPhone 11 Pro et enfin la console de jeu Nintendo Switch Lite à petit prix !

Commençons avec le smartphone d'Apple, l'iPhone 11 Pro qui propose un affichage OLED de 5,8 pouces qui permet une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Cet iPhone exploite un SoC A13 Bionic avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne allant de 64 Go à 256 Go non extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve un triple capteur photo à l'arrière avec des modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 12 mégapixels également. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Ion de 3046 mAh et est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 11 Pro est actuellement proposé à 825 € au lieu de 1159 € dans sa version 64 Go chez Rakuten.



Poursuivons avec la Nintendo Switch Lite qui propose écran LCD tactile de 5,5 pouces. Cette version est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Effectivement, elle ne pèse que 275 g alors que la Nintendo Switch pèse 297 g.

Attention, la console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

La console de jeu Nintendo Swith Lite est disponible au prix réduit de 190 € chez Rakuten au lieu de 249 € !



Enfin, le PC portable Huawei MateBook D 14 2020 est équipé d'un écran 14" FullView FHD (dalle LCD IPS) à bordures très fines et faible émission de lumière bleue au sein d'un châssis épais de 15,9 mm. Le MateBook D 14 version 2020 exploite un processeur Intel Core I7, accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage interne. Sa carte graphique est la NVIDIA GeForce MX 250.

Le refroidissement est assuré par un ventilateur Huawei Shark Fin Fan 2.0 optimisant le flux d'air, tandis que la batterie de 56 Wh assure une autonomie de 9h30 pour une lecture vidéo 1080p en continu. Il est rechargé via un chargeur USB-C 65W et propose un port USB C, deux ports USB A ainsi qu’une sortie HDMI.

L'ordinateur portable Huawei MateBook D 14 2020 est affiché à 900 € au lieu de 1150 € chez Boulanger.



