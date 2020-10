Les montres connectées Amazfit T-Rex, Verge Lite et GTR en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit T-Rex qui propose un écran circulaire AMOLED tactile de 1,3 pouce qui permet une résolution de 360 x 360 pixels avec effet "always on display" désactivable pour préserver l'autonomie. Cette montre connectée dispose d'un boîtier en polymère, qui est imposant et étanche jusqu'à 50 mètres grâce à la certification 5 ATM, mais aussi résistant aux chocs avec la certification MIL-STD-810G.

La montre est dotée de quatre boutons sur les tranches, d'un cardiofréquencemètre optique à l'arrière du boîtier, d'une liaison sans fil Bluetooth 5.0 pour la relier à un smartphone, mais aussi d'un module GPS. Elle peut également gérer pas moins de 14 modes de sport. Son autonomie est annoncée à 20 jours en usage normal et 20 heures en usage continu avec le GPS activé. Si vous souhaitez l'utiliser comme une simple montre la majorité du temps, elle peut durer jusqu'à 66 jours en mode économique.

La montre connectée Amazfit T-Rex est disponible au prix réduit de 102 € chez Gearbest avec la livraison gratuite grâce à au code promotionnel AMZT-REX.



Poursuivons avec la montre connectée Amazfit Verge Lite qui dispose d'un écran couleur AMOLED de 1,3" avec une définition de 360 x 360 pixels. Son boîtier est certifié IP68, et donc une étanchéité à la poussière et l'immersion prolongée dans l'eau au-delà de 1 m. Avec connectivité Bluetooth 5.0, l'Amazfit Verge Lite peut recevoir les notifications pour les emails, messages et autres avec les applications du smartphone.

Sa batterie de 390 mAh lui assure une autonomie de 20 jours en veille et un temps de charge d'environ 2,5 heures. Elle est équipée d'un double système de positionnement GPS + Glonass, et de capteurs optiques pour la détection du rythme cardiaque qui peut-être enregistré toute la journée pour disposer d'un suivi. Il est également possible de suivre vos dépenses de calories (en temps réel ou sur une période de 24h), votre tension artérielle, votre taux d'oxygène et vos distances parcourues. Enfin, elle est compatible NFC pour un paiement mobile (AliPlay).

La montre connectée Amazfit Verge Lite est à 65 € seulement grâce au coupon de réduction AMZFVERGE. De plus, elle profite de la livraison gratuite.



Enfin, vous pourrez également retrouver la montre connectée Amazfit GTR qui est dotée d'un grand boîtier 47 mm en aluminium ou acier inoxydable et étanche jusqu'à 50 mètres. Cette montre Amazfit est équipée d'un affichage AMOLED 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels lui assurant une densité de 326 ppi. Pour la relier à votre smartphone, vous pourrez profiter de la technologie Bluetooth 5.0.

Cette montre propose son propre module GPS et peut suivre une douzaine d'activités sportives, de la course à la piscine en passant par le vélo elliptique, avec suivi du rythme cardiaque grâce à un capteur au dos du boîtier. Mais l'un des principaux points forts de la montre Amazfit GTR concerne l'autonomie annoncée de 24 jours grâce à ses composants basse consommation, voire bien plus en coupant certaines fonctions.

La montre connectée GTR de la marque Amazfit est actuellement affichée à 108 € à l'aide du coupon de réduction AMAGTR47. Enfin, sa livraison est gratuite.

Amazfit GTR Code promo: AMAGTR47 Quantité: 200



Il est pertinent de préciser que ce ne sont pas les seules montres connectées disponibles en promotion chez Gearbest. En effet :

TicWris GTS Code promo: FVS1Z3MKW0 Quantité: 200

Kospet Raptor Code promo: KOSPETRAPTOR Quantité: 200

Oukitel Z32 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

