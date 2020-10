Entre usage 4G et 5G, l'iPhone 12 perd deux heures d'autonomie

Avec la série iPhone 12, Apple passe à la 5G et les opérateurs y voient un accélérateur de la démocratisation de l'accès aux nouveaux réseaux, même s'il existe des smartphones Android 5G depuis 2019.

les nouveaux smartphones proposeront de la 5G sub-6 GHz mais aussi, aux Etats-Unis, de la 5G mmWave (bande millimétrique) pour des débits pouvant atteindre jusqu'à 4 Gbps en conditions idéales (et en 5G mmWave) mais aussi jusqu'à 2 Gbps en 4G.

La firme a introduit un mécanisme qui permet de sélectionner automatiquement le réseau cellulaire le plus efficace dans un lieu donné. Mais, entre 4G et 5G, quelle sera la différence en matière d'autonomie ?

Le site Tom's Guide a réalisé des essais avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro avec un scénario d'usage de surf web (ouverture d'un site toutes les 30 secondes jusqu'à épuisement de la batterie) en 4G seule ou en 5G seule. Il obtient des différences d'autonomie significatives, de l'ordre de 2 heures entre les deux modes.

L'iPhone 12 atteint ainsi 10h23 d'autonomie en 4G pure et tombe à 8h25 en 5G seule, tandis que l'iPhone 12 Pro atteint 11h24 en 4G et 9:06 en 5G (testés sur le réseau 5G d'AT&T et de T-Mobile).

Par rapport à des smartphones Android, les iPhone 12 se situent dans la fourchette basse d'autonomie des modèles 5G, surtout sur ces derniers le rafraîchissement d'écran 120 Hz est désactivé.

L'écart se creuse sensiblement avec certains modèles comme le OnePlus 8T qui obtient une autonomie de presque 10h en 5G avec écran 120 Hz activé et de presque 11h sans, ou le Google Pixel 5 qui atteint entre 9h30 et 10h d'autonomie en 5G selon que le rafraîchissement 90 Hz est activé ou non.