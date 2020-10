iPhone 12 : la 5G mmWave exclusive aux modèles US

Si la série iPhone 12 a été présentée avec une compatibilité 5G Sub-6 GHz et mmWave, seuls les versions US auront droit à la 5G en bande millimétrique.

La grande nouveauté des iPhone 12 est d'offrir pour la première fois le support de la 5G. Cette transition est très attendue par les opérateurs qui voient, comme pour la 4G, les appareils mobiles d'Apple, comme des moteurs pour la démocratisation de la prochaine génération de réseaux mobiles.

L'opérateur Verizon, invité pour la conférence de presse de présentation des iPhone 12, n'a pas manqué de vanter les mérites de la 5G, en bande sub-6 GHz mais aussi en bande millimétrique, puisque le marché US propose cette capacité supplémentaire, même si elle restera sans doute réservée dans un premier temps à des usages particuliers, dont celui de la connexion dans les stades, permettant de disposer de très larges débits pour des retransmissions vidéo multiflux, par exemple, tout en restant un connectivité de courte portée.

Apple a donc annoncé des vitesses de transfert jusqu'à 4 Gbps en flux descendant et 200 Mbps en flux montant dans des conditions optimales mais ces démonstrations ne valent que pour le marché US.

Car en effet seuls les iPhone 12 et 12 Pro du marché US seront compatibles avec la 5G mmWave et dotés des antennes correspondantes. Sur les autres marchés, dont la France, la compatibilité 5G se fera uniquement en sub-6 GHz.

Dans la mesure où la 5G mmWave n'est pas attendue avant plusieurs années sur la plupart des marchés (et même les marchés pionniers hésitent sur le modèle économique à adopter), c'est un choix assumé par Apple mais qui ne se transcrit malheureusement pas dans le prix des smartphones.