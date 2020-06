Rumeur : l'iPhone 12 embarquerait un modem 5G Snapdragon X60 gravé en 5 nm

La série iPhone 12 attendue au second semestre aura un goût particulier : elle sera la première à proposer un SoC Apple A14 gravé en 5 nm et à offrir une compatibilité 5G.

Pour ce second point, le consensus veut que les appareils mobiles d'Apple embarquent un modem Snapdragon X55 gravé en 7 nm, le même que celui accompagnant le SoC Snapdragon 865 des smartphones Android haut de gamme.

Le site Digitimes évoque cependant l'utilisation du modem plus récent Snapdragon X60 dans les iPhone 12.

Annoncé en février dernier, il profite d'une gravure en 5 nm lui offrant une meilleure efficacité énergétique et un encombrement moins important, avec un certain nombre de fonctions innovantes.

On y trouve par exemple la capacité pour la première fois d'agréger les bandes sub-6 GHz et mmWave, le support du DSS (permettant de faire cohabiter 4G et 5G sur les mêmes bandes) ou la VoNR (Voice over New Radio).

Associer SoC Apple A14 et modem 5G X60, tous deux gravés en 5 nm, constitue sans doute une hypothèse alléchante mais Qualcomm, à l'origine du composant, a plutôt évoqué 2021 comme période de commercialisation, et sans doute en association avec le successeur du Snapdragon 865.

Toutefois, le SoC Apple A14 devant servir de base pour de futurs processeurs ARM pour Mac, il n'est pas impossible qu'Apple soit en avance de phase et prépare le terrain pour de futurs produits qui profiteront alors pleinement des possibilités du modem X60 l'an prochain.