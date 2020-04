iPhone 12 : l'encoche réduite détaillée, toujours avec Face ID

La série iPhone 12 représentera un temps particulier dans la famille des smartphones d'Apple. Elle sera la première à proposer de la 5G et constituera un test de confiance dans le monde de l'après-coronavirus (on l'espère, du moins) après les perturbations du début d'année.

Les détails sur le design et les caractéristiques des futurs appareils mobiles commencent à se répandre plus sérieusement, peut-être aidés par l'effet du confinement et du télétravail obligeant à une diffusion moins contrôlée des informations sensibles.

Alors que l'aspect général s'est fortement précisé grâce à la diffusion des fichiers CAD, il apparaît que les iPhone 12 conserveront une encoche mais de taille réduite par rapport aux générations précédentes.

Sur Twitter, @jon_prosser diffuse un croquis détaillant la composition des éléments rassemblés dans la nouvelle encoche. On y retrouve le capteur photo avant mais aussi un module TrueDepth pour la biométrie Face ID plus compact que précédemment.

Le haut-parleur est par ailleurs décalé au-dessus de l'encoche, dans la bordure supérieure entre l'écran et la tranche, libérant de la place pour rassembler les autres composants.

La réduction de la taille de l'encoche de l'iPhone 12 tend donc à se confirmer, tant au niveau de la largeur que de son épaisseur (ce qui reste à valider), libérant de l'espace pour l'écran.