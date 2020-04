iPhone 12 : 4 smartphones et un scanner LiDAR comme sur les iPad Pro

Apple prépare sa prochaine génération d'iPhone, pour le moment toujours programmée pour le mois de septembre à moins que la crise mondiale du coronavirus ne change les habitudes.

Diverses rumeurs ont émergé concernant la série iPhone 12 ces dernières semaines et Bloomberg y va de son récapitulatif. Il y aurait donc bien quatre variantes cette année, avec deux modèles standard et deux modèles remplaçant l'iPhone 11 en ouverture de gamme, et de la 5G pour tous.

Pour les deux iPhone 12 standard (Pro et Pro Max), le design exploitera un châssis en acier inoxydable et un écran plan plutôt que s'étirant sur les tranches, et un aspect général rappelant le style plus affûté de l'iPad Pro de 2018.

Les versions Pro de l'iPhone 12 disposeront de trois capteurs photo, tandis que les successeurs de l'iPhone 11 auront droit à un double capteur. Apple devrait y ajouter le scanner LiDAR introduit avec la série iPad Pro en mars pour renforcer les capacités de réalité augmentée.

Bloomberg confirme que l'iPhone 12 Pro Max aura une diagonale supérieure à 6,5 pouces (on évoque un écran 6,7 pouces) et que des efforts seront faits pour réduire la taille de l'encoche intégrant le capteur photo avant mais aussi le capteur pour la biométrie faciale Face ID, et elle pourrait même finir par disparaitre sur de futurs modèles.

Sans surprise, les nouveaux iPhone profiteront d'un nouveau SoC qui devrait être l'Apple A14 gravé cette année en 5 nm, toujours chez le fondeur TSMC, ce qui lui assurera une nouvelle hausse des performances avec une consommation d'énergie réduite.

Et si la fenêtre de septembre reste la plus problable, le lancement pourrait être décalé de plusieurs semaines en fonction de l'état des chaînes d'approvisionnement et de l'amélioration de la situation mondiale face à la crise sanitaire. Les fournisseurs de composants n'ont en tous les cas pas reçu de consignes concernant un report du calendrier habituel.

Apple devrait également proposer une nouvelle version de son enceinte intelligente HomePod avec une variante plus compacte et moins onéreuse. Les trackers Apple Tags devraient eux aussi enfin être officialisés.