L'iPhone 12 et le OnePlus 9 à prix cassé ! Mais aussi la tablette Samsung Galaxy Tab S7 Plus et le casque Sony

Les bonnes affaires du jour concernent l'iPhone 12 proposé à prix réduit chez Sosh, mais vous trouverez aussi le smartphone OnePlus 9 à seulement 599,99 € (!), la tablette Samsung Galaxy Tab S7 Plus et le casque Sony WH-1000XM4 à prix réduits.

Commençons ce bon plan du jour par l'iPhone 12 qui est proposé chez Sosh jusqu'au lundi 12 avril 2021, dans la limite des stocks disponibles, à 799 euros au lieu de 859 euros dans sa version 64 Go et à 849 euros au lieu de 909 euros en 128 Go. Cinq coloris différents sont proposés et la garantie officielle Apple s'applique.

Pour rappel l'iPhone 12 dispose d'un affichage OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 pixels x 1170 pixels et un DPI de 460 ppp. Il exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage (sans extension possible).

Au niveau photographie, on trouvera un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module, et un capteur photo frontal également de 12 mégapixels. L' iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.



