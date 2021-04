Les montres connectées Kospet à l'honneur : GTO, Magic 3, Raptor, Rock et Prime 2 à partir de 25 €

Le bon plan du jour concerne les montres connectées de la marque Kospet proposées avec de belles réductions de prix.

Commençons par la Kospet Raptor avec son cadran de 33 mm de diamètre, étanche, antipoussière et résistante aux chocs, idéale pour les sportifs qui pourront utiliser 20 différents modes d'activités physiques pour s'adapter à chaque situation.

Ultralégère, avec seulement 47g, vous pourrez la personnaliser avec plus de 50 cadrans différents disponibles. La Kospet Raptor utilise une puce Bluetooth à très faible puissance et intègre une batterie de 230 mAh lui permettant une autonomie d'environ 10 jours en utilisation normale, et jusqu'à 30 jours en mode veille.

Cette montre connectée propose de nombreuses fonctionnalités comme par exemple la surveillance du sommeil, un podomètre, le rappel sédentaire, la consommation de calories, la durée de l'exercice, le réveil, la météo, le contrôle de la musique ou encore la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Kospet Raptor à 29 € avec le code T64EB6F428553001 et la livraison gratuite.

Kospet Raptor

Code promo: T64EB6F428553001 Quantité: 200

Poursuivons avec la montre connectée Kospet Rock qui propose un large écran 1,69 pouce et qui est résistante à l'eau avec la certification 3ATM. Elle est équipée d'un cardiofréquencemètre pour un suivi optimal de votre santé et dispose également de 20 modes sportifs. Elle peut résister à des températures entre -40°C et 55°C.

La Kospet est compatible au Bluetooth 5.0, est alimentée par une batterie de 350 mAh ce qui lui permet une autonomie imposante de 50 jours ! Vous aurez accès à une application mobile pour consulter toutes vos données.

Vous pourrez trouver la montre connectée Kospet Rock à 30 € chez Gearbest avec la livraison gratuite !

Terminons avec la montre connectée Kospet Prime 2 qui est équipée d'un écran IPS de 2,1 pouces proposant une définition de 480 x 480 pixels, 16 millions de couleurs et une densité de pixels élevée de 323 PPI. Elle intègre un SoC Helio P22 octa-core à 1,5 GHz épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Cette dernière fonctionne sous le système d’exploitation Android 10 avec support du français, et gère les connexions WiFi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 5.0. Enfin, elle peut intégrer une Nano SIM pour une connectivité 4G avec le support des principales bandes de fréquences la rendant complètement indépendante de votre smartphone. Elle intègre également les différents systèmes de positionnement satellite type GPS, GLONASS, A-GPS et Beidou.

Cette montre connectée permet également de réaliser des photographies avec son capteur 13 mégapixels rotatif à 90° Sony IMX214 AF situé au-dessus des 12 heures de la montre, et peut enregistrer sans problèmes des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. Enfin, elle est alimentée par une batterie de 1600 mAh, et peut tenir plusieurs jours sans aucun problème. Elle mesure 73,75 x 63,75 x 17,4 mm pour un poids de 120g.

Vous trouverez la montre connectée Kospet Prime 2 au prix réduit de € avec le code I64EB67896112000 et la livraison gratuite.

Signalons enfin deux autres modèles à prix réduit avec la Kospet GTO et la Kospet Magic 3 :

