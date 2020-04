iPhone 12 Pro : un triple capteur photo avec le scanner LiDAR ?

Les nouvelles tablettes iPad Pro profitent d'un nouveau SoC Apple A12Z mais aussi d'un scanner LiDAR accompagnant les capteurs photo à l'arrière. Ce dispositif renforce les capacités de réalité augmentée en assurant des mesures précises de l'environnement immédiat de manière à pouvoir y plaquer les objets virtuels de façon réaliste et renforcer l'expérience utilisateur.

Cette innovation pourrait-elle se retrouver dans la prochaine série iPhone 12, sachant que la réalité augmentée est un élément stratégique de ses appareils mobiles sous iOS ?

Un croquis sorti de la beta de iOS 14 suggère que l'iPhone 12 Pro pourrait être équipé d'un triple capteur photo et du fameux scanner LiDAR. On retrouverait ainsi un ensemble de 4 modules répartis dans un carré, avec le capteur photo principal, l'ultra grand angle et le téléobjectif.

Le flash se retrouverait déporté au centre du carré. Sera-t-il proposé sur l'ensemble de la gamme ou seulement sur le modèle le plus performant, la question reste posée.

Un tel apport constituerait un pas de plus pour apporter la réalité augmentée au plus grand nombre et peut-être un point d'étape avant l'arrivée de dispositifs comme des casques ou des lunettes AR, accessoire dont il se murmure qu'Apple prépare le lancement pour la fin d'année ou en 2021.