La production de l'iPhone 12 se complique et l'iPhone SE Plus est reporté

Malgré un certain optimisme du fait d'un lancement en fin d'année, l'iPhone 12 risque de ne pas être au rendez-vous en septembre, tandis que l'iPhone SE Plus semble avoir lui aussi pris du retard.

Si l'économie chinoise a pris froid en début d'année, elle est aussi la première sortir en principe de la crise mondiale du coronavirus. Cela laissait de l'espoir à Apple de pouvoir récupérer de la désorganisation de ses chaînes d'approvisionnement et des retards de son activité sur le premier trimestre pour lancer sa série iPhone 12 comme d'habitude en septembre.

Les étapes de finalisation des smartphones ont cependant pris un inévitable retard que l'analyste Ming-Chi Kuo estime d'un mois environ, et qui aura vraisemblablement des répercussions sur la date de lancement.

Si les trois iPhone de 5,4 et 6,1 pouces peuvent encore entrer en production au mois de septembre, le grand modèle de 6,7 pouces ne pourrait pas être produit avant le mois d'octobre du fait d'une conception plus complexe.

Apple pourrait annoncer ses iPhone 12 en septembre sans changer ses habitudes mais la disponibilité des différentes versions sera sans doute étalée sur la fin d'année.

Ming Chi Kuo évoque en outre des retards provoqués par des modifications dans les antennes 5G mmWave (en bandes millimétriques) réalisées en avril mais ne pouvant être validées en laboratoire, fermé pour cause de crise sanitaire.

L'analyste alimente également la rumeur concernant un modèle iPhone SE Plus doté d'un plus grand écran qui ne serait plus lancé avant le second semestre 2021, au lieu du début d'année prochaine.

Pour ce qui est de l'iPhone SE, le niveau des précommandes aurait été plus important que prévu mais il s'agirait d'un besoin des consommateurs de se tourner vers des appareils mobiles moins chers en ces temps de crise, ce qui signifie que cela pourrait se faire au détriment des ventes de l'actuelle série iPhone 11.