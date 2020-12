iPhone 12 : la mise à jour iOS 14.3 active la 5G

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro ont la particularité de disposer cette année d'un modem 5G mais ces derniers ne pouvaient pas encore y accéder malgré l'ouverture des réseaux des opérateurs depuis début décembre.

La mise à jour iOS 14.3 disponible depuis quelques heures déverrouille la fonctionnalité et permet de recevoir les réglages spécifiques des opérateurs pour accéder aux nouveaux réseaux (sous réserve d'être en zone couverte).

Il devient donc possible en principe de voir s'afficher le logo 5G sur l'iPhone 12 et des débits 5G fournis par Orange, SFR et Bouygues Telecom, mais aussi Free Mobile qui semblait n'attendre que cette activation pour se lancer à son tour dans la 5G et avec l'avantage d'une 5G sur bande 700 MHz pouvant être captée aussi en intérieur, contrairement à la 5G en bande 3,5 GHz, mais avec des débits plus restreints.

La mise à jour iOS 14.3 est par ailleurs assez riche puisqu'elle active aussi le format ProRAW pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, annoncé durant leur présentation en octobre, qui ajoute au RAW une partie des informations de photographie computationnelle pour encore plus de possibilités d'édition.

On y retrouve enfin tout un lot de correctifs et d'optimisations venant peaufiner l'expérience utilisateur.