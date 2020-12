iPhone 13 : retour à la normale en développement et production

Le développement et le lancement de l'iPhone 12 ont été perturbés par la pandémie du coronavirus cette année. La génération suivante devrait reprendre un rythme plus classique.

Si Apple a pu ponctuellement changer ses habitudes de lancement de ses iPhone, l'année 2020, marquée par la pandémie du coronavirus, a vu le développement de l'iPhone 12 perturbé par les mesures de confinement, entre restrictions de déplacement et mise en place du télétravail.

Cela a conduit à un lancement de l'iPhone 12 décalé au mois d'octobre et réalisé en deux temps jusque sur le mois de novembre, ce qui signifie aussi que la firme n'a pas pu intégrer comme d'habitude le démarrage des ventes dans son dernier trimestre fiscal (qui se termine à fin septembre), ce qui est l'une des raisons du lancement traditionnel en septembre.

Maintenant que la situation face au coronavirus est mieux maîtrisée, au moins dans les pratiques d'entreprise, après dix mois de crise sanitaire, les cycles de développement et de production devraient reprendre leur rythme habituel.

Selon une note de l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 13 devrait donc être lancé selon le schéma classique d'une annonce et d'une commercialisation au mois de septembre 2021.

Il ne semble pas craindre non plus une éventuelle pénurie de puces Apple A14 chez TSMC gravées en 5 nm en début d'année prochaine en indiquant que les estimations basses des observateurs ne sont liés qu'à un phénomène saisonnier habituel et que le développement de l'Apple A15, également gravé en 5 nm et qui équipera les iPhone 13 suit son cours normal et prendra le relais.