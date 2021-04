iPhone 13 : la 5G mmWave étendue à plus de pays

Limitée au marché US sur l'iPhone 12, la 5G mmWave devrait être disponible pour un plus grand nombre de marchés avec l'iPhone 13.

L'iPhone 12 est le premier smartphone de la marque à proposer la 5G et Apple avait passé un bon moment à vanter les mérites du très haut débit mobile, en bande sub-6 GHz mais aussi en bande 5G mmWave (bande millimétrique).

Si les iPhone 12 de tous les marchés sont compatibles 5G sub-6 GHz, seuls les modèles US assurent aussi un fonctionnement en 5G mmWave, assurant des débits pouvant grimper jusqu'à 4 Gbps (théorique).

Cette capacité devrait être proposée sur un plus grand nombre de marchés avec l'iPhone 13, affirme l'analyste Ming-Chi Kuo. Avec l'iPhone 12, la proportion des iPhone compatible 5G mmWave (et dotés d'une antenne spéciale) atteint environ 33% via leur commercialisation aux Etats-Unis.

La part des iPhone 13 mmWave devrait atteindre 55 à 60% avec l'ajout de marchés qui devraient se situer du côté du Canada, de l'Australie, du Japon et des grands marchés européens.

Il faut dire que, hors USA, le déploiement de la 5G en bandes millimétriques reste limité et ne débutera vraiment que sur 2022 / 2023, avec l'émergence de la "vraie" 5G.

En attendant, la conférence d'Apple du 20 avril pourrait dévoiler une première tablette tactile iPad Pro compatible 5G.