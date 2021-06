iPhone 13 : vers des capacités de batterie 18% plus élevées

La gamme des iPhone 13 ne sera officialisée qu'en septembre prochain mais les détails se multiplient concernant leurs caractéristiques. Après l'écran ou les capteurs photo, c'est la capacité des batteries qui fait l'objet de spéculations.

Selon le leaker L0vetodream, elle sera légèrement supérieure à celle des iPhone 12, ce qui vient appuyer les suppositions de l'analyste Ming-Chi Kuo de ces derniers mois.

La progression serait de 8 à 18% selon les modèles :

iPhone 13 Mini : 2406 mAh +8%

+8% iPhone 13 / 13 Pro : 3095 mAh +9,9%

+9,9% iPhone 13 Pro Max : 4352 mAh +18%

Cela expliquerait également l'aspect un peu plus épais et le poids supérieur attendu pour les modèles cette année, en plus d'un style aux tranches plus marquées et reprenant celui de l'iPad Pro, dans un effort de cohérence du design entre les différents produits.

iPhone 12 Pro Max démonté et batterie en L (credit : iFixit)

S'il peut y avoir une légère amélioration de l'autonomie, elle devrait rester marginale, Apple maintenant cet aspect dans des limites proches d'année en année. La capacité supérieure des batteries devrait surtout équilibrer la hausse de consommation d'énergie des composants, du modem 5G aux écrans avec rafraîchissement 120 Hz.

L'apport d'un affichage OLED LTPO sur les iPhone 13 Pro / Pro Max devrait toutefois avec un impact positif sur l'autonomie en permettant un réglage fin du taux de rafraîchissement en fonction de ce qui est affiché.