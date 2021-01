iPhone 13 : une chambre à vapeur pour le refroidissement du SoC ?

La puissance des SoC récent impose désormais d'utiliser des systèmes de refroidissement spécifiques pour les maintenir dans les températures de fonctionnement optimales et éviter qu'ils ne se retrouvent paralysés, voire dégradés.

Du côté Android, on rivalise déjà de solutions diverses, des caloducs aux chambres à vapeur en passant, parfois, par le ventilateur. Cet intérêt pour les systèmes de refroidissement mobiles devrait aussi toucher Apple l'an prochain et les iPhone 13.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme à la pomme testerait activement des chambres à vapeur en vue de leur intégration de la future série iPhone 13, même s'il n'est pas encore complètement sûr que la technologie sera prête dès cette année.

A côté du simple dissipateur thermique évacuant le trop-plein de chaleur, la chambre à vapeur fait appel à l'évaporation d'un liquide et sa recondensation au sein d'une chambre étanche pour déplacer la quantité de chaleur, cette dernière étant évacuée loin du processeur.

Ming-Chi Kuo relève que les tests initiaux n'auraient pas encore atteint les critères de fiabilité requis par Apple mais que ce point pourrait être rapidement résolu, permettant l'intégration de ce type de dispositif.

Entre processeur naturellement plus puissant au fil des générations et essor de la 5G, il va falloir des systèmes de refroidissement de plus en plus performants pour évacuer la chaleur d'environnements internes toujours très contraints par la compacité et la finesse des smartphones.