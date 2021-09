iPhone 13 Pro : belle progression des performances GPU en perspective

Les iPhone 13 annoncés mardi dernier profiteront d'un nouveau SoC Apple A15 Bionic gravé en 5 nm et doté de 6 coeurs (2+4) CPU et de 4 (iPhone 13 / 13 Mini) ou 5 (iPhone 13 Pro / 13 Pro Max) coeurs GPU.

Dans sa présentation, Apple a avancé une progression de 30 à 50% des performances GPU avec le nouveau SoC par rapport à n'importe quelle autre puce du marché (au lieu de la comparaison habituelle avec la génération précédente).

Avant sa commercialisation le 24 septembre, l'iPhone 13 Pro a fait un passage par Geekbench, donnant quelques indications sur ses performances. Sur le test Metal de Geekbench, il obtient un score de 14 216 qui montre une solide progression par rapport aux 9 123 points de l'iPhone 12 Pro sur le même test.

Ce passage dans le benchmark confirme également que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max embarquent 6 Go de RAM, contre 4 Go de RAM pour les iPhone 13 et iPhone 13 Mini.

Pour le moment, on n'en sait pas plus sur les performances CPU de l'Apple A15 Bionic par rapport à son prédécesseur, à moins d'une nouvelle indiscrétion en attendant la commercialisation dans quelques jours.