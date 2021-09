iPhone 13 Pro : du bon et du moins bon en cas de réparation, selon iFixit

iFixit donne son estimation du potentiel de réparabilité de l'iPhone 13 Pro. Il y a des points positifs et d'autres qui coincent.

Habituellement, iFixit donne un score de réparabilité moyen pour les iPhone, certains éléments compliquant le remplacement de composants susceptibles de tomber en panne.

L'iPhone 13 Pro a fait l'objet d'un démontage en règle, ce qui permet d'en découvrir les entrailles et les changements internes par rapport à l'iPhone 12. Dès le début, la coque en verre est évidemment une difficulté qu'il ne faudra pas négliger à l'ouverture.

A bord, on retrouve la batterie en L offrant une plus grande capacité et l'on peut observer la concentration des composants nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID, ce qui a permis de réduire la largeur de l'encoche.

Les premières expériences de remplacement d'écran montre déjà que le système Face ID cesse de fonctionner si l'affichage n'est pas original ou fourni par un service agréé.

Le démontage montre également la carte mère avec le SoC Apple A15 Bionic accompagné de plusieurs modules PMIC siglés Apple et qui semblent donc avoir été développés en interne.

Le SoC est accompagné d'un modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm, de mémoire NAND fournie par Kioxia et de 6 Go de RAM LPDDR4X de SK Hynix.

Durant son démontage, iFixit note que certains composants comme l'écran et la batterie sont pensés pour être facilement remplaçables et que d'autres composants fragiles sont relativement modulaires.

On trouve toujours cependant plusieurs types de vis qui peuvent compliquer l'accès aux éléments tandis qu'il faudra faire attention aux protections d'étanchéité.

L'écran et la coque en verre restent des composants fragiles qui pourront nécessiter des remplacements durant la vie du produit et les problèmes de de changements de pièces impossibles sans passer par un service après-vente d'Apple ou agréé font que iFixit donne à l'iPhone 13 Pro un score de réparabilité de 5 / 10, un peu en-deça de celui de l'iPhone 12 Pro qui avait obtenu 6 / 10 l'an dernier.