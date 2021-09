iPhone 13 : faire remplacer l'écran bloque le Face ID

Remplacer l'écran d'un iPhone 13 dans un centre de réparation non agréé semble déclencher un blocage de la reconnaissance faciale Face ID.

Si Apple fait des efforts pour faciliter le recyclage de ses iPhone et éviter le gaspillage des matières premières, la réparation de ses smartphones reste un sujet souvent controversé face aux difficultés et points de blocage rencontrés

La dernière en date concerne le tout nouvel iPhone 13 qui pourrait présenter un dysfonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID lorsque l'écran est remplacé par un réparateur tiers.

Lorsque l'écran est remplacé par un affichage tiers ou même celui d'un autre iPhone tiers, un message d'erreur est affiché et la fonction ID ne fonctionne plus, alors même que les composants restent les mêmes à bord de l'appareil mobile.

Lorsque l'affichage original est remis en place, la fonction Face ID fonctionne de nouveau, ce qui écarte a priori le problème d'une installation mal réalisée.

Il semble bien que l'iPhone utilise une méthode d'authentification pour détecter l'affichage d'origine, empêchant l'utilisation d'un autre écran et par là son éventuelle réparation en dehors de son propre service après-vente ou un centre de réparation agréé disposant d'outils et de procédures non fournies aux réparateurs tiers.

Etant donné la fréquence de ce type de réparation, des frictions sont à prévoir avec les utilisateurs alors qu'une législation en faveur d'un "droit à réparer" (aussi mise en place en Europe) tente de rendre les produits électroniques plus facilement réparables pour réduire les volumes de déchets difficilement recyclables.