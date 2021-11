iPhone 13 : le remplacement de l'écran désactive le Face ID...la suite

Les premiers démontages de l'iPhone 13 avaient mis en évidence la désactivation de la reconnaissance faciale Face ID dès lors qu'un autre écran (même venant d'un autre iPhone 13) était utilisé à la place de l'original.

De quoi compliquer singulièrement la réparation sans faire appel au service après-vente d'Apple ou à des officines agréées et en contradiction avec le "Right to Repair" de plus en plus mis en avant pour lutter (entre autres) contre l'obsolescence programmée.

iFixit signale ainsi la présence d'une puce au niveau du contrôleur d'affichage de l'iPhone 13 qui sert de marqueur d'authentification et empêche l'installation d'un autre écran, à moins de disposer des outils de l'Apple Services Toolkit 2 inaccessibles sans un accord (payant) avec la firme à la pomme pour synchroniser les numéros de série.

Pour les réparateurs qui ne sont pas dans le sérail, la seule solution consisterait à dessouder le microcontrôleur pour le ressouder sur l'écran de remplacement, ce qui devient tout de suite plus compliqué pour une opération qui reste très demandée.

Ce n'est pas la première fois que les iPhone posent problème pour des opérations de remplacement de composants, qu'il s'agisse du Touch ID, de la batterie ou des capteurs photo mais la présence de ce composant montre bien une volonté de limiter les possibilités de réparation en dehors de la surveillance d'Apple, indique iFixit.

Certains réparateurs non agréés se sont déjà lancés dans la pratique de transfert de puces de contrôle lors des changements d'écran, les autres vont devoir s'adapter, disparaître ou bien lutter pour ce droit à réparer les appareils électroniques, sans que d'autres fabricants pourraient bien décider de faire de même.