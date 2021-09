iPhone 13 : 128 Go de stockage minimum, les versions Pro jusqu'à 1 To

Dernières révélations avant la présentation officielle de mardi : les iPhone 13 abandonneraient les 64 Go de stockage pour commencer directement à 128 Go, tandis que les versions Pro pourront grimper jusqu'à 1 To.

L'analyste Ming-Chi Kuo fait part de ses dernières prédictions sur la série iPhone 13 avant leur officialisation ce 14 septembre et le focus se porte sur l'espace de stockage.

Apple ne débuterait plus à 64 Go mais proposerait sur les iPhone 13 Mini et iPhone 13 des capacités de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Il y aurait donc un glissement par rapport aux 64 à 256 Go proposés sur les iPhone 12, ce qui suggère aussi des montées de prix pour les appareils mobiles.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max auront aussi droit aux configurations 128 / 256 / 512 Go mais l'analyste affirme qu'il existera aussi une capacité 1 To pour les deux modèles Pro.

Elle a été envisagée par différents analystes ces derniers mois où elle a été associée au besoin d'augmenter le stockage avec la montée en qualité des capteurs photo et vidéo et l'essor des services mobiles de la marque.

L'analyste avertit aussi d'un risque de pénurie de composants qui aurait conduit Apple à réduire de 5 à 10% la production des iPhone plus anciens, tandis que celle de l'iPhone 13 serait peu touchée.

Même dans ce contexte, Ming-Chi Kuo envisage une progression des livraisons de l'iPhone 13 sur le dernier trimestre 2021 de l'ordre de 10% supérieure à celle des iPhone 12 fin 2020, signe d'une belle confiance dans le succès de la nouvelle gamme.