iPhone 13 : jusqu'à 1 To de stockage ?

De 512 Go maximum pour l'iPhone 12, Apple pourrait passer à 1 To de stockage sur l'iPhone 13 pour répondre aux nouveaux besoins

Les analystes et observateurs continuent de penser qu'Apple va être amenée à augmenter la capacité de stockage maximale de l'iPhone pour la porter à 1 To sur les versions les plus richements dotées de l'iPhone 13.

La rumeur circule depuis plusieurs mois et se voit de nouveau soutenue par les analystes de WebBush. La firme californienne propose actuellement jusqu'à 512 Go sur ses iPhone 12 mais la capacité peut déjà grimper à 1 To sur certaines tablettes iPad Pro.

L'amélioration des qualités des capteurs photo / vidéo conduira mécaniquement à consommer plus de stockage tandis que les services de l'écosystème iOS peuvent aussi demander de disposer d'une bonne quantité de mémoire à disposition.

Par ailleurs, certains fabricants de smartphones Android ont déjà commencé à proposer des variantes de leurs smartphones premium avec 1 To de stockage, même si ce n'est pas encore la tendance générale.

Les analystes sont toujours très optimistes pour les ventes d'iPhone cette année. L'iPhone 12 devrait continuer à bien se vendre dans un contexte d'assouplissement des contraintes associées à la Covid-19 et de bon accueil de la série par le public et l'iPhone 13 pourrait prolonger cette tendance sur la fin d'année.