iPhone 14 : le capteur photo avant va vraiment beaucoup évoluer

Le capteur photo avant des iPhone 14 sera l'un des éléments connaissant une évolution sensible et valable pour l'ensemble de la gamme, du moins selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Il réaffirme en effet que le module va connaître d'importants changements avec l'introduction d'une optique de 6 pièces (au lieu de 5) mais surtout d'un autofocus, fonctionnalité rare à l'avant des smartphones.

L'analyste continue d'évoquer une belle ouverture f/1,9 pour capter plus de lumière et fournir une meilleure qualité en basse luminosité. Sony resterait le principal fournisseur du module photo avec des lentilles produites par Largan et Genius et une partie autofocus venant de Alps et Luxshare.

FaceTime et selfies encore plus beaux

Tout ceci constituera donc des changements sensibles après des années autour du même capteur 12 megapixels avec ouverture f/2,2 et optique 5 pièces proposé depuis des années au fil des générations d'iPhone.

Cela pourrait toutefois conduire à une hausse sensible du coût des composants.

Ming-Chi Kuo continue d'anticiper l'intégration d'un capteur photo principal de 48 megapixels avec enregistrement vidéo en 8K mais uniquement sur les iPhone 14 Pro, ce qui sera marquera là aussi une grosse progression par rapport aux modules 12 megapixels utilisés jusqu'à présent et qui resteront d'actualité sur les modèles standard.