iPhone 14 : la détection des accidents mise à l'épreuve du feu

Sur sa chaîne YouTube à plus de 7,5 millions d'abonnés et plus de 1,9 milliard de vues, TechRax se concentre sur des vidéos de destruction ou chute de smartphones et divers appareils, comme par exemple la console de jeu PS5. Il semble néanmoins avoir un faible pour l'iPhone.

Forcément, un tout nouvel iPhone 14 Pro a eu le malheur de passer entre ses mains peu délicates pour se faire attaquer avec des coups de marteau et un couteau. Hormis se saccage d'un appareil dont le prix débute en France à 1 329 €, TechRax a également testé à sa manière la nouvelle fonctionnalité de détection des accidents introduite avec tous les modèles d'iPhone 14.

Activée par défaut, une telle fonctionnalité se retrouve également avec les montres connectées Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et l'Apple Watch SE de 2e génération.

En action à faible allure

Le youtubeur a pris quelques précautions afin d'éviter le bannissement de sa vidéo. Il assure que la vidéo a été filmée dans un environnement sûr et contrôlé. C'est un système plutôt archaïque pour faire avancer une voiture sans personne à bord où un iPhone 14 Pro est attaché à l'appui-tête du siège du conducteur.

Dans un vaste champ et après plusieurs tentatives manquées, la voiture finit par heurter à faible allure la carcasse d'un véhicule parmi plusieurs carcasses disposées à la manière d'un mur. Un deuxième " crash test " réussi se fait à allure un peu plus élevée. Les deux fois, la détection des accidents de l'iPhone entre en action. Dans le premier cas, cela se fait avec un court délai.

Comme prévu, l'iPhone émet une alarme et affiche une alerte pour informer de la possible détection d'un accident. Un compte à rebours de 10 secondes est lancé avant un appel automatique aux services d'urgence. Entre-temps, il est possible de solliciter manuellement l'appel ou de l'annuler. Une annulation qui est évidemment choisie dans la vidéo.

Ce que dit Apple pour la détection des accidents

Une telle vidéo ne prouve pas l'efficacité de la détection des accidents dans tous les cas de figure. Selon Apple, elle s'appuie sur un accéléromètre bicœur capable de détecter les accélérations jusqu'à 256 g (force g) et un gyroscope à plage dynamique élevée. Il y a également le GPS, le baromètre et le micro, avec des algorithmes pour détecter précisément un accident.

Sur son site, Apple écrit que la fonctionnalité de détection des accidents est conçue pour détecter " les accidents de voiture graves, notamment les collisions frontales, latérales ou par l'arrière, ainsi que les tonneaux, impliquant des berlines, des minivans, des SUV, des camionnettes et d'autres véhicules de tourisme. "

La vidéo de TechRax peut poser la question de la sensibilité du dispositif mis en place par Apple.