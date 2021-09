iPhone 14 : écran avec poinçon et capteur photo principal 48 megapixels, selon Kuo

Après des années d'utilisation de l'encoche pour loger le système de reconnaissance faciale Face ID, Apple va-t-elle choisir une autre option l'an prochain ?

Alors que l'iPhone 13 sera commercialisé le 24 septembre prochain, l'analyste Ming-Chi Kuo y va de ses prédictions sur l'iPhone 14 et évoque plusieurs nouveautés dans le design.

iPhone 13 Pro, le dernier avec encoche ?

Une nouvelle fois, il suggère que le smartphone troquera l'encoche pour un poinçon dans l'écran, suggérant que les capteurs du Face ID seront invisibles et positionnés sous l'écran, et non plus alignés dans une encoche.

Changement aussi à l'arrière

Cette évolution en annoncerait une autre, celle du lecteur d'empreintes Touch ID faisant son retour sur l'iPhone en étant placé lui aussi sous l'écran à partir de 2023, ce qui laisserait la quasi-totalité de la face avant pour l'écran.

L'autre grand changement viendrait du capteur photo principal à l'arrière de l'appareil mobile. Pour l'iPhone 14, Ming-Chi Kuo prédit qu'il passera de 12 megapixels actuellement à 48 megapixels.

Selon les premiers retours d'autres analystes, la série iPhone 13 connaîtrait des précommandes plus élevées que celles de l'iPhone 12, notamment pour les modèles Pro.