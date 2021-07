iPhone 14 : vers un châssis en alliage de titane pour les versions Pro, toujours plus résistant

Certains produits d'Apple ont déjà goûté au titane, comme certaines variations de la montre connectée Apple Watch Series 6 ou bien pour la carte de crédit Apple Card, mais l'iPhone n'y a pas encore droit.

Cela pourrait changer avec la série iPhone 14 de 2022. Selon un rapport de JP Morgan Chase, les modèles Pro disposeront d'un châssis en alliage de titane l'an prochain, au lieu de l'aluminium et de l'acier inox utilisés jusqu'à présent.

Il y apportera ses qualités de robustesse et de résistance aux rayures, ainsi que sa relative légèreté et sa résistance aux affres du temps. Il n'a cependant pas que des avantages en étant plus difficile à travailler mais aussi en laissant apparaître plus facilement les traces de doigts.

Selon MacRumors, Apple aurait cherché des parades avec notamment le dépôt de couches d'oxyde à la surface du métal pour réduire la visibilité des empreintes et le développement de techniques de polissages spécifiques pour le titane.

Le rapport de JP Morgan Chase affirme que l'assembleur Foxconn sera à l'origine des châssis en alliage de titane et que les iPhone 14 seront plus que de simples évolutions du modèle précédent.

Il confirme par ailleurs l'absence de version Mini dans la série d'iPhone de 2022 et anticipe une gamme composée de deux modèles 6,1 pouces et deux modèles 6,7 pouces.

Le retour du lecteur d'empreintes Touch ID pourrait par ailleurs se faire soit sous forme d'un capteur logé sous l'écran, soit à l'occasion d'une intégration dans le bouton d'alimentation sur la tranche. L'encoche pourrait aussi disparaître pour laisser place à un poinçon.