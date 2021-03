iPhone 14 : l'encoche remplacée par un poinçon ?

iOS 14 est à la manœuvre sur 80 % de tous les iPhone actifs et pour 86 % des iPhone introduits au cours des quatre dernières années.

La course est repartie de plus belle entre les différentes équipes de hackers qui se penchent sur iOS. Et c'est finalement l'outil Unc0ver qui est le premier à proposer un jailbreak d'iOS 14 sur iPhone 12.