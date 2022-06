iPhone 14 Pro : l'Always On Display serait bien prévu avec iOS 16

Les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient bien profiter d'un affichage Always On Display avec iOS 16.

Durant la présentation de iOS 16 lors du WWDC 2022, Apple a longuement présenté le nouvel écran de verrouillage personnalisable des iPhone avec widgets animés mais n'a rien dit d'un éventuel affichage Always On lorsque l'appareil mobile est en veille.

Dans sa newsletter Power One, Mark Gurman, de Bloomberg, indique cette fonctionnalité est bien prévue pour les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ces derniers profitent, en plus du ProMotion, de la technologie LTPO qui permet de descendre le rafraîchissement d'écran à 1 Hz et donne la possibilité d'afficher des informations en consommant très peu d'énergie.

Même fonction que l'Apple Watch

Outre l'heure et la date, la fonctionnalité pourra afficher des widgets et aura un réglage pour choisir le type de données à diffuser.

Le fonctionnement général devrait être assez similaire à celui de l'Apple Watch qui propose de l'Always On depuis plusieurs années.

Les iPhone 14 standard ne devraient pas en bénéficier, faute de disposer du combo ProMotion + LTPO.