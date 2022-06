iPhone 14 Pro et écran Always On : ça se confirme dans la beta de iOS 16 !

Pour présenter iOS 16, Apple a longuement détaillé les possibilités de personnalisation de l'écran de verrouillage dont tous les éléments ou presque peuvent être modifiés et adaptés au contexte (personnel, professionnel...).

Rien n'a été dit en revanche sur l'existence d'un écran Always On dont les rumeurs suggèrent qu'il sera activable sur les versions Pro et Pro Max de l'iPhone 14 et qui permettrait d'afficher des informations lorsque le smartphone est en veille.

Toutefois, la mise à disposition de la version beta d'iOS pour les développeurs fait déjà l'objet de fouilles dans le code source à la recherche de références. Et le site 9to5Mac indique avoir trouvé plusieurs éléments préparant l'arrivée du fameux écran Always On sur l'iPhone 14 Pro.

De l'Always On spécifique à l'iPhone

Les trois environnements relatifs à la gestion du rétroéclairage contiennent des indications liées au fonctionnement de l'affichage en mode veille et ne sont pas liés à l'Apple Watch (qui dispose déjà d'un mode Always On).

Ici, la version beta d'iOS 16 relie ces frameworks à l'écran de verrouillage, notamment via l'application SpringBoard de gestion de l'écran de l'iPhone (et qui n'existe pas sur l'Apple Watch).

9to5Mac a également trouvé dans iOS 16 des flags pouvant activer un écran Always On même sur des iPhone en principe non supportés. Il s'agirait ici d'un moyen de tester la fonctionnalité sur iPhone 13 Pro en amont de son officialisation sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Tout indique donc que l'écran Always On sera bien présent sur une partie de la prochaine génération d'iPhone capable de supporter un rafraîchissement dynamique pouvant descendre à 1 Hz (ce dont les iPhone 13 Pro ne sont pas capables) pour préserver l'autonomie et afficher des informations à l'écran, même en veille.