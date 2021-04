iPhone 14 : pas de version 5,4 pouces et de la vidéo 8K pour les modèles Pro

Alors que les fuites tentent de cerner les caractéristiques de l'iPhone 13 attendu en septembre prochain, l'analyste Ming-Chi Kuo enchaîne les prédictions sur la série de 2022.

Et tandis que l'iPhone 13 devrait de nouveau proposer une version Mini malgré le désintérêt relatif du public pour l'iPhone 12 Mini, il suggère qu'il n'y aura pas d'iPhone 14 Mini avec écran 5,4 pouces l'an prochain.

Toutefois, on comptera toujours quatre modèles différents dans la série d'iPhone de 2022 : deux modèles Pro avec écran 6,1 et 6,7 pouces, et deux modèles standard également en 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Mais ce n'est pas tout puisque les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient connaître une évolution pour le capteur photo avec une bascule de l'actuel module 12 megapixels vers un gros capteur 48 megapixels.

Ce dernier pourrait toujours produire des clichés de 12 megapixels en fusionnant 4 pixels en 1 mais l'analyste indique également également que les photosites seront plus importants, passant à 2,5 µm (au lieu de 1,7 µm pour l'iPhone 12) afin de capter plus de lumière.

La série iPhone 14 serait aussi la première à proposer une capacité d'enregistrement vidéo 8K pour l'ensemble des modèles, toujours selon l'analyste, ce qui suggère aussi que les iPhone 13, avec leurs capteurs maintenus à 12 megapixels, présenteront plutôt des améliorations à la marge.