iPhone 15 : les capteurs du Face ID seront cachés sous l'écran

Depuis plusieurs années, l'iPhone se pare d'une encoche au sommet de l'écran pour loger le module photo avant FaceTime mais aussi les capteurs de la reconnaissance faciale Face ID.

Cette disposition pourrait être amenée à évoluer sur l'iPhone 14 Pro cette année avec l'utilisation d'un double poinçon, l'un circulaire pour la photo et l'autre ovale pour les capteurs de Face ID.

Samsung Galaxy Z Fold3 avec capteur photo sous l'écran

Ce nouvel aspect pourrait ensuite rapidement évoluer vers un unique poinçon sur l'iPhone 15.

La publication coréenne The Elec affirme en effet qu'Apple compte placer les capteurs de la reconnaissance Face ID sous l'écran en utilisant les technologies UPC (Under Panel Camera) de Samsung Display en cours de développement et qui seraient utilisées par Samsung Electronics pour ses smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold l'an prochain et donc par Apple dans de futurs iPhone.

Une nouvelle fois, seuls les iPhone 15 Pro / Pro Max seraient concernés par cette nouveauté. Le système permettra de laisser les capteurs invisibles sous l'écran OLED grâce à une technique développée par Samsung et OTI Lumionics.

LG Display préparerait aussi sa propre technique UPC avec toujours la recherche d'un substrat laissant passer suffisamment de lumière.