iPhone 15 : le SoC Apple A17 gravé en 3 nm uniquement pour les modèles Pro

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro n'auront pas le même SoC cette année et il en sera sans doute de même l'an prochain pour l'iPhone 15.

Pour sa prochaine série iPhone 14, Apple devrait utiliser le SoC Apple A15 des iPhone 13 pour les modèles standard et proposer un SoC Apple A16 plus récent mais toujours gravé en 5 nm pour les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Cette nouvelle façon de procéder, qui crée une plus grande distance entre les modèles standard et pro, devrait se répéter l'an prochain avec la famille iPhone 15.

Un leaker chinois indique déjà que l'iPhone 15 / iPhone 15 Max conservera le SoC Apple A16 tandis que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max passeront à un SoC Apple A17 Bionic qui sera le premier à basculer vers la gravure en 3 nm (toujours chez TSMC).

Deux SoC distincts, la nouvelle stratégie

Hormis la finesse de gravure, aucun détail n'est connu concernant la prochaine génération de SoC mobile et il reste à voir si la nouvelle configuration comportera toujours 6 coeurs CPU (en 2 + 4) et un plus grand nombre de coeurs GPU (5 pour l'Apple A15).

Schéma supposé de l'iPhone 14 Pro

La séparation des SoC entre iPhone standard et Pro semble donc partie pour durer et n'est pas a priori une simple conséquence des problèmes de pénurie de composants et de perturbation des chaînes d'approvisionnement qui touchent toute l'industrie mobile depuis deux ans.

En attendant, c'est bien la gamme iPhone 14 qui sera dévoilée en septembre prochain, avec quatre modèles ramenés à deux diagonales d'écran (6,1 pouces ou 6,7 pouces), la version Mini n'étant plus proposée.