iPhone 14 : le SoC Apple A15 et puis c'est tout !

Jusqu'à présent, Apple a toujours proposé le dernier SoC mobile dans les différents modèles de ses gammes iPhone, de la version Mini au Pro Max. Acheter un iPhone de dernière génération était donc la garantie de profiter du matériel le plus abouti.

Avec l'arrivée de l'iPhone 14, les choses vont changer. Les versions standard (iPhone 14 et iPhone 14 Plus) resteront avec le SoC Apple A15 des iPhone 13 tandis que seuls les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max profiteront d'un nouveau SoC Apple A16.

Cette prédiction de l'analyste Ming-Chi Kuo se voit renouvelée et même étendue : tous les iPhone standard resteraient désormais sur la version actuelle du SoC tandis que les modèles Pro auront droit au dernier cri de la technologie.

La différenciation entre les modèles s'en trouvera ainsi plus marquée, au-delà du bloc photo et de quelques éléments dans les caractéristiques et les fonctionnalités logicielles, avec l'espoir d'attirer encore plus les consommateurs vers les modèles Pro, plus rentables.

Prix moyen relevé, rentabilité optimisée

Cette accentuation vers le haut de la gamme pourrait amener l'iPhone 14 Pro à représenter jusqu'à 60% des ventes, au lieu de 40 à 50%, selon les projections de l'analyste.

Cela conduira en retour à une augmentation du prix moyen de l'iPhone et de sa rentabilité. Les fournisseurs de modules photo pour Apple devraient aussi bénéficier de cette évolution.

Cette séparation des gammes a déjà lieu avec les tablettes tactiles iPad, les modèles haut de gamme profitant de puces M1 tandis que les variantes d'entrée de gamme restent sur de l'Apple Ax.