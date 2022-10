Vous avez encore un iPhone 2G ? Vous êtes peut-être plus riche que vous ne le pensez

Est-ce que l'on peut considérer les smartphones de première génération comme des objets de collection ? À en croire la somme astronomique atteinte par un iPhone 2G récemment mis aux enchères aux USA, la réponse est oui.

La société américaine LCG Auctions a organisé une vente aux enchères entre le 9 septembre et le 16 octobre dernier avec un lot d'appareils électroniques. Le clou du spectacle était un iPhone 2G affiché avec un prix de départ déjà plutôt élevé de 2500 dollars.

40000€ pour un iPhone techniquement dépassé

Malgré ce prix, les enchères se sont rapidement emballées pour dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au fil des deux semaines d'enchères, le smartphone pourtant vendu 600€ lors de son lancement en 2007 a trouvé acheteur pour la modique somme de 40 000€.

Avant de vous ruer sur vos tiroirs, il faut préciser que le smartphone ainsi proposé à la vente était dans une condition exceptionnelle : sous blister non endommagé et donc totalement neuf comme s'il sortait d'un étal lors du jour de lancement.

Technologiquement, l'iPhone 2G est complètement dépassé : pas de fonction iPod, mémoire limitée à 8 Go, aucun accès à Internet sans connexion WiFi et iOS complètement dépassés qui ne permet plus d'accéder qu'à de rares applications. Pas de capteur photo selfie non plus...

Bref l'intérêt de l'achat n'est pas d'utiliser le dispositif, mais bien de le conserver en l'état comme un marqueur de l'évolution du marché des smartphones. Pour les utilisateurs lambda, cela n'aura donc aucun intérêt.