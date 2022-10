Plus grand, plus autonome, l'iPhone 14 Plus vient compléter la gamme

Un modèle parmi les nouveaux iPhone 14 n'avait pas encore été lancé. L'iPhone 14 Plus fait son entrée sur le marché en misant sur sa grande taille et sa batterie conséquente.

Lors de la présentation des iPhone 14 début septembre 2022, Apple a rapidement lancé plusieurs des variantes dès le 16 septembre : iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le quatrième modèle se faisait encore désirer et n'arrive que ce 7 octobre 2022. L'iPhone 14 Plus constitue pourtant une nouveauté en proposant l'équivalent d'un iPhone 14 avec un affichage plus grand et une autonomie améliorée.

Le smartphone fait le choix d'un affichage OLED 6,7 pouces Super Retina XDR (limité à un rafraîchissement de 60 Hz) conservant l'encoche pour la reconnaissance faciale Face ID.

Il reste comme l'iPhone 14 sur un processeur mobile Apple A15 (déjà présent dans les iPhone 13) et profite d'une certification IP68 le protégeant des éclaboussures mais aussi des immersions peu profondes.

Très proche de l'iPhone 14, la taille en plus

L'iPhone 14 Plus embarque les mêmes capteurs photo que liPhone 14 standard, avec un module principal de 12 mégapixels et un ultra grand angle également de 12 mégapixels et une capacité d'enregistrement vidéo jusqu'en 4K 60 fps.

Le choix de la capacité de stockage pourra en dépendre et l'on pourra opter pour des mémoires de stockage allant de 128 Go à 512 Go. Avant l'avant, la caméra TrueDepth est de 12 megapixels et pourra également enregistrer en 4K.

Plus grand, l'iPhone 14 Plus est aussi plus lourd avec 203 grammes sur la balance (contre 172 g pour l'iPhone 14). On arrive ici aux limites du confort pour un smartphone en usage quotidien.

Sa force vient de sa batterie de 4325 mAh (contre 3300 mAh environ pour l'iPhone 14) qui lui assure une autonomie plus conséquente. Apple annonce ainsi 26 heures de lecture vidéo (20 heures pour l'iPhone 14) et jusqu'à 100 heures en lecture audio (contre 80 heures), avec toujours la possibilité de la charge sans fil MagSafe jusqu'à 15W ou, à défaut, le standard Qi en 7,5W.

iOS 16 et belle autonomie

L'iPhone 14 Plus profite du système d'exploitation mobile iOS 16 avec ses nouvelles possibilités en matière de personnalisation, notamment pour l'écran de verrouillage (mais sans l'écran Always On réservé aux iPhone 14 Pro), ainsi que la fonctionnalité de détection de chute et d'accident avec message d'urgence envoyé automatiquement.

Plus tard, peut-être (cela reste réservé dans un premier temps aux marchés US et canadien), il pourra également profiter de la communication d'urgence par satellite.

Les premiers tests de l'iPhone 14 Plus soulignent sa très grande proximité avec l'iPhone 14 et notent la solide autonomie qui permettra de tenir jusqu'à 3 jours entre deux charges. C'est là assurément son point fort et, avec la diagonale d'écran plus étendue, un élément distinctif à considérer.

L'iPhone 14 Plus est disponible dans les coloris de la gamme (noir, blanc, bleu, mauve, rouge) à des tarifs dépassant les 1000 euros :

iPhone 14 Plus 128 Go : 1169 euros

iPhone 14 Plus 256 Go : 1299 euros

iPhone 14 Plus 512 Go : 1559 euros

Après sa longue phase de précommande, le smartphone est disponible à l'achat sur le site d'Apple et chez les opérateurs télécom, ainsi que dans les grandes enseignes comme Fnac et Darty ou chez Amazon.