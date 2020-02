iPhone ralentis : Apple paie une amende de 25 M€ (pas d'obsolescence programmée)

Pas d'obsolescence programmée, mais une pratique commerciale trompeuse par omission. Apple accepte de payer une amende de 25 millions d'euros dans l'affaire des iPhone discrètement ralentis avec iOS 10.2.1 et 11.2.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) annonce que Apple a accepté de payer une amende de 25 millions d'euros dans le cadre d'une transaction pénale.

#cpDGCCRF

Des détenteurs d'iPhone n'avaient pas été informés que les mises à jour du système d'exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) pouvaient ralentir leur ordiphone.

?https://t.co/cVmuCkvuBt pic.twitter.com/R3cIkmeFdP — DGCCRF (@dgccrf) February 7, 2020

À l'issue d'une enquête, la DGCCRF a conclu que les détenteurs d'iPhone " n'avaient pas été informés que les mises à jour du système d'exploitation iOS qu'ils installaient étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil. "

Cette affaire fait écho à une ancienne pratique d'Apple qui avait secrètement introduit dans la mise à jour iOS 10.2.1 diffusée en janvier 2017, un bridage des performances du processeur de l'iPhone. Ce n'est qu'avec iOS 11.3 en mars 2018 qu'il a été ajouté la possibilité de désactiver un tel bridage.

Apple avait fini par avouer ce qui est aujourd'hui retenu comme une pratique commerciale trompeuse et qui avait pu toucher les iPhone 6, 6S, SE et 7 aux batteries anciennes. Le groupe de Cupertino avait justifié une mesure de protection face à l'usure de la batterie de l'iPhone et pour prolonger sa durée de vie grâce à une gestion dynamique de l'alimentation.

À la suite d'une plainte de l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée), le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour obsolescence programmée, ce qui n'a pas été retenu au final contrairement à un défaut d'information.

Outre la somme de 25 millions d'euros, Apple va publier sur son site un communiqué pour une durée d'un mois.

Obsolescence des iPhone : @Apple condamné à 25 millions d'euros d'amende suite à la plainte déposée par HOP https://t.co/4ZMsHcJIzW — HOP (@HalteOP) February 7, 2020

Du côté de l'association HOP, elle salue " une première victoire historique ", mais " regrette que la procédure employée (ndlr : la transaction pénale), prive les consommateurs d'un procès public sur l'obsolescence programmée. "