iPhone Fold avec écran pliable : il va falloir patienter

Dans la foulée de Samsung, Huawei et quelques autres, les smartphones avec écran pliable s'installent dans le paysage et sont amenés à perdurer. Pendant que le géant coréen installe sa gamme Galaxy Z depuis 2019, on devrait voir débarquer plusieurs modèles issus de fabricants chinois ces prochaines semaines et début 2022.

Apple pourrait aussi s'y intéresser mais, comme à son habitude, sans se précipiter. La firme a déposé plusieurs brevets ne laissant pas de doutes sur son intérêt pour ce type de produit et quelques indiscrétions laissent entendre qu'un projet d'iPhone Fold est en cours mais qu'il demandera plusieurs années de travail.

L'analyste Ming-Chi Kuo évoquait, sans grande certitude, une présentation officielle vers 2023, et un autre observateur, Ross Young, spécialisé dans les technologies d'affichage, table plutôt sur 2024.

Rien de bien concret avant deux ans au moins

Apple disposerait tout de même de prototypes et aurait obtenu des échantillons d'écrans souples de différents fournisseurs mais Bloomberg indiquait encore en début d'année qu'il ne s'agissait que de travaux préliminaires et que la finalisation était encore loin.

Les analystes tendent cependant à s'accorder que les smartphones avec écran pliable vont devenir incontournables dans les catalogues des fabricants et la firme californienne ne devrait pas faire exception à la règle.

Aussi intéressantes soient-elles, les premières générations de smarpthone avec écran pliable n'étaient pas dénuées de défauts (pliure de l'écran, charnière plus ou moins fragile...) qui se voient corrigés peu à peu. Apple pourrait donc débarquer avec un iPhone Fold une fois que les plus importantes faiblesses seront gommées.