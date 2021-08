iPhone Fold : la version avec écran repliable va prendre son temps

Alors que Samsung s'apprête à renouveler sa gamme de smartphones avec écran pliable et que de nouveaux acteurs s'invitent sur le segment, Apple ne devrait pas se lancer dans l'immédiat.

Le mois d'août sera riche en annonces chez Samsung avec le renouvellement de sa gamme de smartphones avec écran pliable, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, alors même qu'il n'y aura pas de Galaxy Note pour partager le devant de la scène.

Le géant coréen confirme son savoir-faire quand d'autres commencent à s'y intéresser, à l'image de Xiaomi et de son Mi Mix Fold annoncé au printemps. D'autres fabricants devraient rejoindre le mouvement sous peu.

Même Apple pourrait y venir pour ses iPhone. Diverses rumeurs et un certain nombre de brevets vont dans le sens du développement d'un iPhone avec écran pliable.

Exemple de brevet sur une charnière pour iPhone ou iPad avec écran souple pliable

Pourtant, cet iPhone Fold ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années. Mark Gurman, chez Bloomberg, estime ainsi qu'il faudra attendre encore deux à trois ans avant de voir débarquer un tel produit sur le marché.

Après l'échec de l'iPhone 12 Mini qui tentait une différenciation par son format compact, Apple pourrait être refroidie vis à vis des excentricités et s'arrêter en chemin, sans aller jusqu'à la commercialisation.

L'analyste Ming-Chi Kuo prédit pourtant un certain succès pour l'iPhone Fold avec une vingtaine de millions d'unités écoulées éventuellement en 2023, ce qui sera certes moins que les volumes des iPhone standard.

On s'attend à un affichage souple OLED de 8 pouces repliable peut-être en format clapet et qui sera compatible avec un stylet Apple Pencil. Le prix serait élevé, de l'ordre de 1500 dollars mais on ne peut pas dire que cet argument freine beaucoup les amateurs de la marque, au vu des excellentes ventes des modèles Pro.