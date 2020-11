iPhone avec écran repliable : à l'essai chez Foxconn, commercialisé en 2022 ?

La rumeur de l'iPhone doté d'un affichage repliable reste vivace avec déjà des prototypes d'écran à l'étude chez les assembleurs et une commercialisation possible dans deux ans.

Si Royole, Samsung, Huawei ou Motorola ont déjà lancé leurs premiers smartphones équipés d'un écran souple pliable, Apple serait aussi sur les rangs pour proposer un iPhone dont l'écran pourra se déplier (ou se replier, c'est selon).

Plusieurs brevets confirment que la firme californienne réfléchit au sujet et imagine déjà des solutions, notamment en matière de charnière et de disposition d'écran, avec par exemple un système de double écran ne laissant pas d'espace entre les deux une fois déplié.

Exemple de brevet obtenu par Apple

La publication chinoise UDN apporte son grain de sel en affirmant que des discussions sont en cours entre Apple et son assembleur Foxconn pour donner vie à ces nouveaux form factors et trouver la meilleure combinaison.

Capable de supporter plus de 100 000 ouvertures

Spécifiquement, la firme aurait demandé à ses fournisseurs des échantillons d'écrans et de charnières pour vérifier leur capacité à résister à au moins 100 000 manipulations, contre 20 000 à 50 000 en temps normal pour des charnières d'ordinateurs portables.

Brevet d'une charnière accolant les deux panneaux d'un écran

La logique voudrait que Samsung soit le fournisseur de l'affichage souple et Foxconn l'assembleur du futur iPhone en vue d'une commercialisation potentielle en septembre 2022. L'histoire ne dit pas encore si l'écran en question sera de type OLED ou microLED, Apple envisageant une transition d'ici quelques années.

La firme ne lancera sans doute pas à l'aveugle sur ce terrain et testera en profondeur tous les aspects de son produit plutôt que de se lancer trop vite et dans la précipitation.

Le tarif devrait être celui d'un appareil mobile très haut de gamme et l'on évoque déjà des prix supérieurs à 1500 dollars. Sur l'appareil lui-même, tout peut être imaginé, de l'iPhone se dépliant pour former un iPad compact au format standard du smartphone se repliant pour donner un produit plus compact.