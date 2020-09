iPhone / iPad avec écran repliable : Apple demanderait des échantillons à Samsung

Comme à son habitude, Apple ne dit rien de ses projets en cours mais la rumeur du développement d'un iPhone devenant iPad grâce à un système de charnière accolant finement deux affichages fait son chemin au fil des affirmations des leakers.

La firme pourrait aussi opter pour un affichage souple d'un seul tenant pouvant se replier d'une façon ou d'une autre. Le projet serait plus qu'une simple exploration du concept et le développement serait bien engagé avec une possible annonce d'ici deux ou trois ans.

Venant comme confirmer le sérieux de la démarche, le leaker Ice Universe affirme qu'Apple a commandé un nombre substantiel d'écrans souples à Samsung pour faire avancer le concept d'iPhone avec écran repliable.

Illustration d'un brevet d'Apple pour un appareil avec écran repliable

Selon lui, le volume demandé va au-delà de la simple demande d'échantillons et suggère qu'Apple pourrait bientôt tester plus largement ce produits sur une série de modèles de pré-production.

Samsung aura ainsi la charge de fournir ce type d'écran souple OLED pendant un an, ce qui devrait permettre de multiplier les prototypes pour tester plus intensivement leur faisabilité et leur validité.

Bien sûr, aucun élément tangible ne vient encore appuyer ces dires qui resent du domaine de la spéculation et de la boule de cristal d'analyste, si ce n'est que le segment particulier des smartphones avec écran souple commence à s'installer sur le marché et à dépasser le stade de la simple curiosité, ce qui devrait amener de nouveaux acteurs à s'y intéresser, au-delà des pionniers.