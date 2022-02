Etanchéité des iPhone : la plainte collective rejetée

Les iPhone sont désormais officiellement étanches face aux éclaboussures et aux immersions courtes ainsi qu'aux infiltrations de poussière (certification IP68), ce qui permet en principe de réduire les retours au service client et le remplacement des modèles.

Cette protection est notamment valable pour les cas d'immersion accidentale mais ne doit pas être considérée comme une autorisation de plonger l'iPhone dans l'eau (a fortiori chlorée ou salée) à tout moment.

Apple se montre ainsi stricte dans les conditions d'application de la garantie en cas de dégât par liquide et rejette les dossiers pour lesquels la firme considère qu'il y a eu un comportement inapproprié de la part de l'utilisateur.

Cette fermeté a conduit à la création d'une action de groupe accusant Apple de déclarations mensongères, notammnent dans ses campagnes marketing, concernant l'étanchéité de ses appareils mobiles, et d'appliquer des frais élevés de réparation en conséquence.

Un juge fédéral de Caroline du Sud vient de donner tort aux plaignants en considérant que si la communication d'Apple a pu créer une confusion chez certains utilisateurs, la démonstration n'est pas faite que les affirmations d'Apple étaient mensongères ni que les plaignants ont acheté leur iPhone sur la base des déclarations d'étanchéité d'Apple.

Pourtant, un juge en Italie avait considéré fin 2020 qu'Apple pouvait avoir trompé les acheteurs en n'expliquant pas clairement que le critère d'étanchéité des iPhone n'était valable que dans le cadre contrôlé d'une expérience de laboratoire avec de l'eau pure et immobile (cas de l'iPhone plongé dans un récipient), et pas forcément pour les scénarios réels rencontrés par les utilisateurs (eau chlorée, salée, en mouvement, etc) qui peuvent mettre à mal les joints.

Le juge avait également opposé l'affirmation de l'étanchéité des iPhone à celle du refus d'appliquer la garantie pour dégât...par liquide. Apple souligne de son côté que la certification IP68 n'est pas valable pour toute la vie du produit et que les conditions d'étanchéité se dégradent au fil du temps et de l'usure normale.