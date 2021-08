iPhone Nano : son existence supposée en 2011 confirmée dans un email interne

| Source : The Verge

En 2011, la rumeur du lancement d'un iPhone nano, plus compact et moins onéreux que la série standard, a été lancée, générant des attentes dans la presse spécialisée et des spéculations chez les analystes.

Le modèle en question n'a jamais été lancé mais il semble bien qu'il a constitué un projet chez Apple qui n'a toutefois pas été finalisé. Un email interne de Steve Jobs, alors patron de la firme à la pomme, rendu public dans le cadre de la bataille juridique entre Apple et Epic, fait une courte mention à un iPhone nano dans un message échangé fin 2010.

iPhone 3GS

La rumeur d'un tel modèle compact et peu cher était déjà dans l'air dès 2009, amenant les analystes à s'interroger sur le modèle économique d'une telle initiative et qui s'est d'une certaine façon concrétisée plus tard sous la forme de l'iPhone SE.

Nano par ci, Mini par là

En octobre 2010, dans cet email de Steve Jobs, il est question d'un projet iPhone Nano dont Jony Ive, alors designer hardware en chef d'Apple, devait montrer un prototype ou des rendus lors d'une réunion.

Il semblait alors question de créer un modèle low cost d'iPhone s'appuyant sur l'iPod Touch (qui comptait une gamme iPod Nano) et venant remplacer l'iPhone 3GS dans le cadre de la stratégie prévue pour 2011.

Aucun iPhone Nano n'a finalement jamais été lancé par Apple. La série iPhone 12 propose tout de même une version Mini mais qui, en étant intégrée dans la gamme standard, ne correspond pas à l'idée du projet évoqué dans l'email de Steve Jobs.