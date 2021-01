Un nouvel iPhone SE et AirPods Pro 2 en avril ?

Avec des informations émanant de fournisseurs chinois, le blog Mac Otakara avance que Apple va proposer au mois d'avril prochain un iPhone SE de troisième génération et de nouveaux écouteurs sans fil AirPods Pro avec réduction de bruit active.

L'iPhone SE de deuxième génération - ou iPhone SE 2020 - a pour particularité de reprendre le design de l'iPhone 8 avec des composants plus modernes comme la puce A13 Bionic introduite dans l'iPhone 11.

En mars 2016, l'iPhone SE de première génération avait pour sa part repris le design de l'iPhone 5s avec une puce Apple A9 pour la première fois apparue dans l'iPhone 6s. Alors qu'attendre pour l'hypothétique iPhone SE 2021 ? Une puce A14 Bionic de l'iPhone 12 ? Pour quel design ?

Le blog Mac Otakara n'apporte aucun élément. On se souviendra en tout cas qu'il y avait eu des rumeurs concernant un iPhone SE Plus pour donc un écran plus grand que celui de l'iPhone SE actuel (avec l'écrin de l'iPhone 8 Plus) et pour un lancement avant le deuxième semestre 2021.

Des indices pour les AirPods Pro 2

Pour les AirPods Pro 2, le blog japonais se contente de faire mention d'un nouveau design pour le boîtier de charge qui serait notamment légèrement plus haut, mais surtout moins large (54 mm contre 60,6 mm).



Quasiment infaillible dans ses fuites sur les futures sorties de produits Apple, Mark Gurman de Bloomberg a déjà évoqué de nouveaux AirPods Pro 2 pour 2021 qui seraient plus compacts. Hormis une nouvelle puce sans fil, l'idée serait d'éliminer la tige équipée d'un capteur de pression pour le contrôle de musique et l'activation de la réduction de bruit.