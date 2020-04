Les premiers Mac avec des processeurs ARM Apple 12 coeurs arrivent l'an prochain

La rumeur n'est pas nouvelle mais l'étau se resserre. Apple, qui conçoit déjà ses processeurs mobiles pour iPhone et iPad, développe aussi des processeurs ARM pour ses ordinateurs Mac, avec l'intention de les lancer dès 2021.

Bloomberg confirme cette hypothèse en indiquant que les processeurs ARM pour Mac seront dérivés du futur SoC Apple A14 de la série iPhone 12, gravés en 5 nm, mais offriront beaucoup plus de puissance.

Si au moins un premier Mac doté de cette nouvelle puce sera proposé l'an prochain, Apple travaillerait sur plusieurs processeurs, regroupés dans un projet baptisé Kalamata, suggérant une volonté de couvrir plusieurs gammes.

La production de ces puces restera confiée au fondeur taiwanais TSMC et l'arrivée de puces ARM dans les Mac signale une une unification prochaine de l'écosystème d'Apple et des mises à jour plus fréquentes pour ses ordinateurs.

Bloomberg indique que les processeurs ARM pour Mac devraient être composés de 8 coeurs puissants portant le nom de code Firestorm et d'au moins 4 coeurs économiques, baptisés Icestorm.

A terme, la firme californienne pourrait proposer des processeurs ARM dotés de 12 coeurs ou plus, jusqu'à proposer beaucoup plus de coeurs par rapport à ce que peut proposer Intel.

Apple continuera de faire appel aux licences de ARM en adaptant les architectures à ses besoins propres mais devrait donc débuter une transition qui l'éloignera des solutions x86.

Le projet Kalamata représente un effort de développement depuis plusieurs années et Bloomberg indique qu'une deuxième génération de processeurs pour Mac est déjà en cours de création, laissant penser qu'ils suivront un rythme similaire à ceux des iPhone et iPad.

En revanche, les nouvelles machines devraient continuer à exploiter macOS, plutôt que iOS ou iPadOS, avec des outils pour maintenir un certain niveau de compatibilité via la technologie Catalyst.

Cela constituera évidemment un coup dur pour Intel qui fournit les processeurs des machines d'Apple depuis plusieurs années. Le désengagement pourrait se poursuivre par les modems puisqu'il est aussi question du développement d'un modem 5G en interne chez la firme à la pomme.