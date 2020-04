L'iPhone SE 2020 disponible moins cher chez RED by SFR, avec ou sans forfait

Les précommandes démarrent pour l'iPhone SE 2020 et RED by SFR le propose déjà à un tarif plus bas que le prix de référence, avec ou sans forfait.

Après avoir offert une belle carrière de plusieurs années à l'iPhone SE, voici venir son successeur iPhone SE 2020 qui conserve un design classique avec son affichage 4,7 pouces et son module Touch ID mais s'offre le luxe d'embarquer un SoC Apple A13 Bionic de dernière génération.

S'il propose un capteur photo unique à l'arrière, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. S'il reste compatible 4G, sa plate-forme matérielle lui permet d'offrir une compatibilité WiFi 6 (802.11ax) pour encore plus de débit en transmission sans fil.

Les précommandes débutent ce vendredi 17 avril sur le site d'Apple et dans les canaux de distribution. Chez l'opérateur RED by SFR, l'iPhone SE 2020 profite même d'un tarif plus bas que le prix de référence de 489 €.

On peut en effet le commander dès à présent aux prix suivants :

RED By SFR propose les trois coloris : noir, blanc, rouge et y associe un forfait mobile avec 60 Go de data avec appels et SMS / MMS illimités, 8 Go en itinérance Europe et SFR TV inclus pour 12 € / mois, sans engagement.

Mais il est aussi possible de profiter de ces tarifs sans pour autant prendre un abonnement, l'opérateur permettant de commander sans forfait l'iPhone SE 2020 aux mêmes tarifs que ceux indiqués ci-dessus (sur les liens ci-dessus il suffit de cliquer en bas du descriptif sur "Commander sans forfait"). Les livraisons seront lancées le 23 avril, soit la veille de la disponibilité officielle.

Tous les détails pour acquérir l'iPhone SE 2020 à prix réduit sont disponibles sur le site de RED by SFR.