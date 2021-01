Les iPhone 12 et SE en promotion, ainsi que le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5

Les trois promotions les plus intéressantes de la journée contiennent, non pas un, mais deux iPhone à prix réduit, mais aussi le célèbre bracelet connecté de Xiaomi à prix cassé !

Le bon plan du jour concerne l'iPhone 12 qui profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

En ce moment, Rakuten propose l'iPhone 12 à 749 € au lieu de 909 € !



Poursuivons avec l'iPhone SE qui présente un design classique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous trouverez l'iPhone SE 64Go d'Apple à 439 € en ce moment au lieu de 489 € chez Boulanger.



Enfin, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui est équipé d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),..

Le Mi Band 5 est également compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne

Vous pourrez trouver le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 29,99 € au lieu de 49,99 € chez Cdiscount. Vous trouverez également le Xiaomi Mi Band 4 à 24 € au lieu de 39 € chez Darty.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'aspirateur-balai Roborock H6, le routeur Xiaomi Mi 4A en promotion, mais aussi le smartphone OnePlus 7T en promotion !