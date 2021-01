Le smartphone OnePlus 7T en promotion, mais aussi Poco M3, Redmi 9T, Poco X3 ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 7T qui est actuellement en promotion à 325 € seulement au lieu de 539 €, prix officiel, grâce au code N5E910D2DFD53000. De plus, la livraison en quelques jours depuis la France est gratuite.

Le smartphone OnePlus 7T (que nous avons testé) possède un affichage Fluid Display AMOLED avec rafraîchissement 90 Hz, avec une diagonale de 6,55 pouces FHD+, support du HDR10+ et une encoche pour le capteur photo avant. Il possède un SoC Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage en UFS 3.0.

Le OnePlus 7T dispose d'un affichage plan avec un triple capteur photo avec un module 16 mégapixels très grand angle (117 degrés), un module principal 48 mégapixels et un capteur 12 mégapixels pour le zoom optique x2. Il est alimenté par une batterie de 3800 mAh qui profite d'une charge rapide Warp Charge 30T (30 Watts). Le OnePlus 7T embarque nativement Android 10 via la surcouche OxygenOS 10.0

En ce moment, Gearbest propose le smartphone OnePlus 7T en promotion à 325 € au lieu de 539 € grâce au code N5E910D2DFD53000 et avec une livraison gratuite depuis la France.



Vous pourrez trouver d'autres promotions sur les smartphones Redmi et Poco ci-dessous :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'aspirateur-balai Roborock H6, le routeur Xiaomi Mi 4A en promotion, mais aussi les meilleures offres du jour (AirPods, iPhone, Xiaomi Mi Band 5, TV Samsung, ...).