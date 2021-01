iQOO 7 : nouveau smartphone sous Snapdragon 888 et charge rapide 120W

La marque iQOO, dérivée du chinois Vivo, propose des smartphones avec des configurations haut de gammeet des fonctionnalités avancées. Cette année, le modèle iQOO 7 est déjà annoncé et se pare logiquement du SoC Snapdragon 888 annoncé au mois de décembre et correspondant à la plate-forme la plus haut de gamme de Qualcomm.

Le smartphone s'offre un bel écran 6,62 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz dynamique, support HDR10+ et échantillonnage tactile 300 Hz pour une réactivité immédiate de l'affichage.

le SoC Snapdragon 888 est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, avec un solide système de refroidissement et bien sûr le support du WiFi 6 / Bluetooth 5.2 et de la connectivité cellulaire 5G (sub-6 GHz et mmWave) grâce au modem intégré.

Pour la partie photo, le iQOO 7 dispose d'un module principal de 48 megapixels avec ouverture f/1,79 et OIS, un ultra grand angle de 13 megapixels (120 degrés) et un deuxième module 13 megapixels pour les portraits (équivalent 50 mm).

A l'avant, on trouvera dans le poinçon centré un module 16 megapixels pour les selfies. Le smartphone embarque une batterie de 4000 mAh (en fait 2 batteries de 2000 mAh) avec une charge rapide Flash Charge de 120W permettant une charge complète en 15 minutes seulement !

Si la charge sans fil est absente, le smartphone peut faire office de batterie externe en 65W PD. Il est proposé avec Android 11 et la surcouche OriginOS et sera lancé en Chine le 15 janvier.

L'iQOO 7 est proposé en deux configurations :